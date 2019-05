Herzogin Meghan und Prinz Harry: Komplikationen bei der Geburt?

Reddit this

Kurz nach der Geburt des Royal Babys von Herzogin Meghan und Prinz Harry kommen Fragen auf: Lief bei der Geburt nicht alles so glatt wie zunächst angenommen?

"Mutter und Sohn geht es unglaublich gut", schwärmte nur wenige Stunden nach der Geburt seines Kindes vor den BBC-Kameras. Doch nun kommt heraus: Offenbar lief nicht alles so reibungslos wie es scheint. Über die Geburt des Royal Babys gibt es widersprüchliche Informationen...

Eigentlich hatte sich eine Hausgeburt in ihrem frisch bezogenen Domizil Frogmore Cottage gewünscht. Doch dazu kam es angeblich nicht. Laut "Daily Mail" wurde die 37-Jährige am Sonntagabend heimlich ins Krankenhaus "The Portland Hospital" gebracht. Dort soll dann auch ihr Kind zur Welt gekommen sein.

Herzogin Meghan musste ins Krankenhaus

Der Transport in die Klinik lief offenbar so geheim ab, dass sogar nur wenige Mitglieder der Royal Family informiert waren. Warum Meghan ihr Kind am Ende doch nicht zu Hause gebähren konnte, ist nicht bekannt.

Prinz William & Herzogin Kate: Erstes Statement zu Baby Sussex

Ihr Wunsch war es, das Baby - entgegen der royalen Sitte - nur mit einer Hebamme in ihren eigenen vier Wänden zur Welt zu bringen. Mit Yoga-Techniken und Atem-Übungen soll sich Meghan auf die Geburt vorbereitet haben. Auch auf Schmerzmittel wollte sie verzichten.

Ob es während des Geburtsvorgangs doch zu Komplikationen kam, die den ursprünglichen Plan unmöglich machten, ist nicht bekannt. Es deutet jedoch alles daraufhin. Aber das Wichtigste ist schließlich, dass Mutter und Kind jetzt wohlauf sind. Und das hat der stolze Papa Harry ja bereits bestätigt.