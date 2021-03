Herzogin Meghan & Prinz Harry: Lüge aufgeflogen! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Neben den vielen Vorwürfen gegen das Königshaus, verrieten Harry und Meghan auch einige Geheimnisse. So offenbarten sie zum Beispiel, dass ihr zweites Baby ein Mädchen wird. Und sie verrieten, dass sie noch vor der großen TV-Hochzeit im Mai 2018 still und heimlich geheiratet haben!

"Drei Tage vor unserer Hochzeit haben wir geheiratet. Das weiß niemand. Aber wir haben den Erzbischof von Canterbury angerufen und nur gesagt: 'Schau, dieses Ding, dieses Spektakel ist für die Welt, aber wir wollen unsere Vereinigung zwischen uns.' Also, die Gelübde, die wir in unserem Zimmer eingerahmt haben, sind nur wir zwei in unserem Hinterhof mit dem Erzbischof von Canterbury", so Meghan in dem Interview.

Eine romantische Geschichte, die einen Haken hat! Denn bei der Erzählung handelt es sich nicht um eine legale Hochzeit. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben nicht drei Tage vor ihrer eigentlichen Hochzeit geheiratet - zumindest nicht rechtmäßig!