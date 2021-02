Herzogin Meghan & Prinz Harry nach Baby-News: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Wie nun durch den US-Fernsehsender "CSB" bestätigt wurde, haben Meghan und Harry ein Interview mit der US-Talkmasterin Oprah Winfrey geplant. Das 90-minütige TV-Special wird den Titel "Oprah with Meghan and Harry" tragen und wird am 7. März 2021 in den USA ausgestrahlt Schon länger wurde darüber spekuliert, dass Meghan und Harry mit Oprah ins Gespräch gehen, so war die Talk-Legende auch Gast auf ihrer Hochzeit. Was die beiden wohl erzählen werden? Wir können gespannt sein...