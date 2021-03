Herzogin Meghan & Prinz Harry: Nach dem Skandal-Interview kommt die Wahrheit raus

Seitdem spekulieren die Royal-Fans, wer die rassistischen Äußerungen geäußert haben könnte. Ein Name fiel bisher immer wieder: Prinz Philip. Schließlich ist er in der Vergangenheit schon öfters ins Fettnäpfchen getreten. Doch jetzt klärt Oprah in einem Interview mit US-Moderatorin Gayle King auf. Sie habe anschließend nochmal mit Harry gesprochen und er habe ihr versichert, dass es nicht Prinz Philip war. "Harry hat mir die Identität der Person nicht verraten. Aber es war ihm wichtig, dass ich weiß, dass es weder seine Großmutter noch sein Großvater waren, die diese Dinge gesagt haben", so Oprah. Wer stattdessen dahinter steckt? Das werden wir wohl nie erfahren...

