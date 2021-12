Herzogin Meghan und Prinz Harry: Neue erschreckende Details aus der Ehehölle enthüllt!

Und so gut wie immer war Meghan mit ihren Inszenierungen und Lügen Auslöser der Misere. Das von ihr perfekt initiierte Skandal-Interview mit US-Talk-Queen Oprah Winfrey, in dem die Sussexes schwere Rassismus-Vorwürfe gegen den Palast erhoben, während daheim in England Prinz Philip im Sterben lag, führte zum endgültigen Bruch mit dem Königshaus. Zwar reiste Harry Mitte April zur Beerdigung seines Opas und später auch zur Enthüllung einer Statue seiner Mutter Diana an, wurde jedoch jedes Mal so eisig empfangen, dass er schnell wieder Reißaus nahm und sogar den 95. Geburtstag seiner Oma schwänzte. Die Geburt von Tochter Lilibet im Juni hätte Tauwetter auslösen können, doch die instinktlose Entscheidung, der Kleinen ungefragt den Kosenamen von Queen Elizabeth zu geben, und Meghans trotziges (und vergebliches) Beharren auf einer Taufe in Windsor Castle sorgten für weitere Verwerfungen. Zumal Meghan nichts unversucht lässt, den Keil zwischen Harry und seinem Bruder William immer tiefer zu treiben, allen Vermittlungsversuchen von Williams Frau Kate zum Trotz. Überhaupt scheint die Herzogin von Cambridge, der Harry einst nahestand wie einer geliebten Schwester, eine Angstgegnerin für Meghan zu sein. Aus Furcht, ihrer Schwägerin gegenüberzutreten, die sie im Skandal-Interview so niederträchtig attackiert hatte, unterband sie laut Medienberichten die Teilnahme der Sussexes an der feierlichen Diana-Gedächtnis-Soiree, die die Royals im Herbst ausrichteten. Und ließ damit eine weitere Versöhnungs-Chance platzen.

Harrys Verhältnis zu William ist inzwischen heillos zerrüttet, das Vertrauen zerstört. Und auch zu Charles, dem er öffentlich vorgeworfen hatte, ein schlechter Vater gewesen zu sein, soll er seit acht Monaten überhaupt keinen Kontakt mehr haben – und dass sich schließlich auch noch herausstellte, dass Meghan ausgerechnet Charles mit ihren Rassismus-Vorwürfen gemeint hatte, machte die Katastrophe perfekt. Offensichtlich konnte Harry sich jetzt nicht mal dazu überwinden, der Queen an deren erstem Weihnachtsfest ohne ihren geliebten Mann zur Seite zu stehen oder ihr zum ersten Mal ihre Urenkel zu zeigen – viele Chancen dürfte er dazu nicht mehr bekommen. Tatsächlich soll er laut Insidern mit dem Gedanken gespielt haben, seine Großmutter, der es zuletzt gesundheitlich nicht gut ging, über die Feiertage zu besuchen. Was für Szenen sich daraufhin in der Millionen-Villa von Montecito abgespielt haben – man kann es sich ausmalen … Ergebnis des Streits: Meghan gab ihren Prinzen nicht frei, und der schaffte es nicht, sich ihrer Fuchtel zu entziehen. "Das wird er für den Rest seines Lebens bereuen", so der Vertraute. Traurige Aussichten für Harry, der im kommenden Jahr eine schwere Entscheidung fällen muss: sich das Leben weiter zur Hölle machen zu lassen – oder endlich sein verkorkstes Leben und die Bande zur Familie zu reparieren …