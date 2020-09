Herzogin Meghan & Prinz Harry: Neue Fotos! Und die sind eine Sensation!

Meghan und Harry waren jetzt dabei zu sehen, wie sie wieder einmal Charity-Arbeit in Los Angeles leisteten. So halfen sie im Namen der Wohltätigkeitsorganisation "Assistance League of Los Angeles" kleinen Kindern beim Bepflanzen von Gärten des Charity-Vereins. Der Verein veröffentlichte dazu ein paar Bilder des Paare via Instagram und kommentierte: "Die Kinder unseres Vorschul-Lern-Centers bekamen eine wundervolle Überraschung, als uns gestern der Herzog und die Herzogin von Sussex besuchten." Doch damit nicht genug...