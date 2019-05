Die Gerüchte, dass sich die royalen Paare nicht ganz grün sein sollen, halten sich schon länger. Doch nun haben und mit dieser Aktion noch mal Öl ins Feuer gegossen: Ihre neue -Seite Sussex Royal ist den Accounts der anderen Familienmitgliedern entfolgt. Ein eindeutiges Zeichen in der Welt von Social Media...

Schaut man sich die Liste ihrer abonnierten Accounts an, findet man bei Harry und Meghan nun weder Kensington Royal, die Seite von und , noch die Accounts Clarence House oder The Royal Family. Ein klarer Affront?

So erklären Meghan und Harry ihre Entscheidung

Herzogin Meghan und Prinz Harry selbst erklären in einem Statement ihre Entscheidung. Angeblich wollen sie mit diesem Schritt auf Accounts zum Thema psychische Gesundheit aufmerksam machen. "Um all die unglaubliche Arbeit zu würdigen, die Menschen auf der ganzen Welt in diesem Bereich leisten, hoffen wir, einige Instagram-Konten zu beleuchten, die geistiges Wohlbefinden, mentale Fitness, Selbstliebe, Selbstversorgung und die Bedeutung menschlicher Verbindung fördern", heißt es in einer Erklärung der beiden bei Instagram.

Ob das die ganze Wahrheit ist? Das wird sich wohl zeigen, wenn sie nach Mai, dem Monat der psychischen Gesundheit, den Seiten ihrer Familienmitglieder wieder folgen sollten. Bleibt zu hoffen, dass kurz vor der Geburt des Royal Babys der Haussehen im Palast nicht endgültig schief hängt...