Herzogin Meghan & Prinz Harry: Rückkehr nach England!

Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass sich Brooklyn Beckham und seine Liebste Nicola Peltz das Jawort geben. Mama Victoria Beckham wendete sich zu dem freudigen Ereignis mit liebevollen Worten via Instagram und berichtete, wie sehr sie sich für ihren Sohn freut! Doch damit nicht genug! Wie jetzt bekannt gegeben wurde, sollen auch die Hochzeitsvorbereitungen schon in vollem Gang sein. So wurden nun auch schon die ersten Einladungen rausgeschickt, von denen Meghan und Harry eine erhalten haben sollen!