Herzogin Meghan & Prinz Harry: Scheidung noch in diesem Jahr!

"Es sieht so aus, als würde sie sich bald von Harry trennen", berichtet Neil Sean nun gegenüber dem britischen Blatt und ergänzt: "Meghan glaubt, dass sie ohne Harry besser dran ist und viel Geld verdienen wird." Er ist der Meinung: "Wenn sie ihn im nächsten Jahr verlässt, wird sie ihren Marktwert ins Unermessliche steigern können." Doch damit nicht genug! Wie der Experte weiter wissen will, soll Meghan bereits an einem Plan arbeiten, wie es für sie nach der Trennung weiter geht: "Sie wird in einem Interview über die Royals auspacken und diesmal kein Detail auslassen." Wie es mit Harrys Zukunft aussieht, soll ihr dabei egal sein: "Es ist ihr egal, was aus ihm wird. Er wird reumütig nach England zurückkehren und wieder als Royal arbeiten, während Meghan ihre Freiheit genießt." Oh je! Ob diese Horrorszenario wirklich eintreten wird? Wir können gespannt sein...