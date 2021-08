Herzogin Meghan & Prinz Harry: Schlimmer Streit um ihre Tochter

Es fällt immer schwerer, Harrys Verhalten nachzuvollziehen. Er will kein Leben als Royal und in der Öffentlichkeit mehr führen – gleichzeitig gab er jetzt bekannt, gleich vier Bücher zu veröffentlichen. "Ich schreibe das nicht als Prinz, als der ich geboren bin, sondern als Mann, der ich geworden bin." Und weiter: "Ich freue mich darauf, dass Menschen eine Darstellung meines Lebens aus erster Hand lesen werden, die akkurat und völlig ehrlich ist." Aha.

Und nun der nächste Paukenschlag: Harry und Meghan möchten, dass ihre Tochter Lilibet (zwei Monate), genau wie Sohn Archie (2), in Windsor getauft wird. Bitte was? Haben beide durch ihr Verhalten nicht ganz klar deutlich gemacht, dass sie eigentlich gar keine Lust auf die Königsfamilie haben? Aber die Queen (95) soll die Taufe ausrichten? Also mal ehrlich: Mehr Rosinenpicken geht nicht.