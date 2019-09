Reddit this

Ob Dauer-Zoff mit (37) und (37), Skandal-Interviews der Verwandtschaft oder Luxus-Reisen im Privat-Jet: und kommen einfach nicht aus den Negativschlagzeilen heraus. Vor allem das öffentliche Ansehen der Herzogin ist mehr als angekratzt. Nun hat sie eine auf Problemfälle spezialisierte PR-Agentur aus angeheuert. Die soll ihren Ruf retten – macht aber womöglich alles nur noch schlimmer.

Eine Petition im Netz zeigt, wie unbeliebt das royale Paar beim britischen Volk ist: Bewohner der Grafschaft Sussex fordern, dass Harry (34) und Meghan (38) den Titel „of Sussex“ nicht mehr verwenden, weil das gegenüber der Region „moralisch falsch und respektlos“ sei. Knapp 3.000 Unterschriften sind es bislang, Tendenz steigend.

Herzogin Meghans Geheimplan geht nicht auf

Die Aktion ist nur die Spitze eines Eisbergs aus Ablehnung. Das weiß auch Meghan – und will nun wohl ernsthaft an ihren Beliebtheitswerten feilen: Neuerdings arbeitet sie mit Sunshine Sachs zusammen. Die krisenerprobte PR-Agentur beriet die Ex-Schauspielerin bereits während ihrer „Suits“-Jahre. Schon bei ihrer kürzlichen Kooperation mit der britischen „Vogue“ soll die Herzogin von Sunshine Sachs begleitet worden sein.

Herzogin Meghan: Böser Skandal! Jetzt packt eine Freundin aus

Doch Meghans Image-Initiative in eigener Sache ist nun auch wieder vielen Briten nicht recht. Denn eigentlich hat sie ja, wie jeder Royal, längst hochprofessionelle Mitarbeiter, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Aber denen vertraut sie nicht, wie es heißt, und habe daher die US-Firma hinter dem Rücken des Palasts angeheuert. Eine Entscheidung mit Fettnäpfchen-Potenzial… Von offizieller Seite heißt es nur, Meghan und Harry hätten die Agentur engagiert, um in den USA eine eigene Stiftung an den Start zu bringen. Aber ist das wirklich der Grund – oder eine PR-Meldung von Sunshine Sachs, um den nächsten Eklat zu vermeiden?

