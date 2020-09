Herzogin Meghan & Prinz Harry: Schock-News! Jetzt packen Kate und William aus!

Wie nun ein Insider laut, "Okmag,de" berichtet haben soll, sollen Kate und William ein Interview planen, in dem sie sich erstmals zu dem Megxit äußern wollen. Für Meghan und Harry definitiv ein herber Schlag. So wissen sie nicht, was für Infos Kate und William mit der Öffentlichkeit teilen wollen: "Sie hat große Angst vor diesem Interview. Das könnte Meghans Ruf endgültig zerstören." Ob der Streit zwischen den Paaren danach wohl in eine neue Runde geht? Wir können gespannt sein...