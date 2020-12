Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sensation um Sohn Archie!

Meghan und Harry lassen in ihrem Podcast u.a. das schwierige Corona-Jahr Revue passieren und danken den Helfern und denen, die während der Krise einen "unvorstellbaren Verlust" erlebt haben. "Während wir zum Ende dieses Jahres kommen und in die Zukunft blicken, lasst uns an den Lektionen festhalten, die wir gelernt haben", stellt Harry fest. "Es ist wichtig, sich umeinander zu kümmern."