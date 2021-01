Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sie machen einen folgenschweren Fehler

"Wenn sie an ihre Entscheidungen glauben, warum fühlen sie sich dann unwohl, sich zu präsentieren? Wollen sie damit sagen, dass sie es nicht ertragen, was wir über sie zu sagen haben?", hinterfragt Eric Schiffer nun im Interview mit "Express". Autsch! Definitiv harte Worte. Wollen Meghan und Harry mit ihrer Social-Abstinenz lediglich der Kritik der Öffentlichkeit entgehen? Was die beiden darüber denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sie sich noch nicht dazu...