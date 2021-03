Herzogin Meghan & Prinz Harry: Skandal-Enthüllung - Es geht um Millionen

Seit Tagen machen immer neue Meldungen die Runde, dass es Prinz Philip gesundheitlich überhaupt nicht gut gehen soll. Wie es heißt, soll sich der Zustand des Großvaters von Prinz Harry immer weiter verschlechtern. Für Meghan und Harry jedoch scheinbar kein Grund, um ihr berüchtigtes Interview mit Oprah am 07. März auf Eis zu legen. Wie es heißt, wollen die beiden die Zeit im TV nutzen, um über die Krone auszupacken. Für viele Royalisten ein absolutes "No Go". Schließlich wird der Auftritt von Meghan und Harry für die Genesung von Prinz Philip alles andere als förderlich sein. Via "Social Media" wettern wütende Anhänger der Krone: "Ich hoffe, dass Harry Oprah bitten wird, die Ausstrahlung des Interviews zu verschieben, wenn sich der Gesundheitszustand von Prinz Philip verschlechtert. Dies ist das Letzte, was die königliche Familie in der aktuellen Situation mit Prinz Philip noch braucht." Doch würden Meghan und Harry überhaupt aus dem Deal rauskommen, selbst wenn sie wollten?