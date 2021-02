Herzogin Meghan & Prinz Harry: Traurige News nach Schwangerschafts-Verkündung

Via "Instagram" platzte gestern die Baby-Bombe! Wie bekannt gegeben wurde, erwarten Meghan und Harry ihr zweites Kind. So wurde auch schon das erste Bauch-Foto gepostet, auf dem Meghans Körpermitte eine deutliche Wölbung zeigt. Für die Fans des Paares eine absolute Sensation! So werden die beiden mit allerhand Glückwünschen überschüttet. Doch nicht alle scheinen sich für Meghan und Harry zu freuen. So hüllt sich die royale Familie zu den Baby-News bis jetzt in Schweigen...