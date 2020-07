Herzogin Meghan & Prinz Harry: Trauriges Drama um Archie!

Eigentlich wollte Meghan in ihrer neuen Heimat zahlreiche Eltern-Kind-Kurse belegen, damit Archie mit anderen Kindern in Kontakt kommt. Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Statt mit Freunden zu spielen, sitzt Archie alleine zu Hause. Laut "Daily Mail" sollen sich seine Eltern große Sorgen um ihn machen. "Meghan meinte, es wäre gut, wenn sie und Archie in einer Krabbelgruppe wären, die sich mehrmals in der Woche trifft. Das würde Archie die Möglichkeit geben, mit anderen Kleinkindern zu spielen und dabei helfen, sein Gehirn weiterzuentwickeln", plaudert ein Insider aus.