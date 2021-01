Herzogin Meghan & Prinz Harry: Trennung! Jetzt geht alles ganz schnell!

Wie jetzt eine Quelle erläutert, soll es zwischen Meghan und Harry am "Remembrance Day" richtig gekracht haben. Meghan und Harry haben an dem Tag einen Soldatenfriedhof besucht, um den Gefallenen zu gedenken. Doch Meghan machte daraus eine Fashion-Show. Sie organisierte sogar einen Fotografen, der professionelle Bilder von ihr vor Ort machen sollte. Für Harry ein absolutes No-Go! So berichtet die Quelle laut "Ok!": "Sie hatten einen riesigen Krach. Er brach zusammen und beschuldigte sie, dass sie keine Rücksicht auf ihn, seine Wünsche und seinen Ruf nehmen würde." Autsch!

In seiner Verzweiflung soll Harry seinen Vater Charles angerufen haben, um ihm sein Herz auszuschütten. Immerhin konnte Harry danach neuen Mut schöpfen, um an seiner Ehe zu arbeiten: "Er liebt Meghan abgöttisch und sie versuchen, an ihren Problemen zu arbeiten. Er will es noch stärker versuchen, bevor der Punkt kommt, an dem es kein Zurück mehr gibt." Ob ihm das gelingt? Wir können gespannt sein...