Herzogin Meghan & Prinz Harry: Trennung! Plötzlich sind sie ganz allein

Auch wenn in der letzten Zeit immer wieder darüber gemunkelt wurde, dass sich Harry und Meghan wieder der britischen Krone annähern wollen, scheint eine "Mirror"-Royal-Expertin eine ganze andere Meinung zu der Beziehung der beiden zur britischen Krone zu haben. So ist sie der Auffassung: "Sie haben nur noch sich". Autsch! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Meghan und Harry werfen! Scheinbar sind die Wogen zwischen ihnen und den Windsors mittlerweile so groß, dass eine Versöhnung immer mehr in weite Ferne rückt! Ob sich das Blatt wohl jemals wieder wenden wird? Wir können definitiv gespannt sein …