Herzogin Meghan & Prinz Harry: Überraschungs-Auftritt! Damit hat niemand gerechnet!

Während die Windsors im Londoner Stadtteil Whitehall einer Zeremonie für die gefallenen Soldaten beiwohnten, besuchten Meghan und Harry nun den Nationalfriedhof in Los Angeles. Dort legten die beiden Blumen aus ihrem eignen Garten an die Gräber zweier Soldaten des Commonwealth, von denen einer in der Royal Australian Air Force und einer bei der Royal Canadian Artillery gedient hatte. Was die königliche Familie wohl von diesem unerwarteten Auftritt hält? Bis jetzt äußerten sie sich jedenfalls noch nicht dazu...