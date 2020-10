Herzogin Meghan und Prinz Harry: Umzug nach Afrika!

Obwohl die Queen von dem Austritt von Harry und Meghan aus dem Königshaus alles andere als begeistert war, soll sie den beiden vorgeschlagen haben, in Afrika ein paar Aufgaben für die Krone zu übernehmen. So heißt es in einem Auszug aus dem Buch "Battle of Brothers", der "Daily Mail" vorliegt: "Die Queen wollte dem Paar eine Ehre machen und Verantwortung übertragen, indem sie ihm eine Rolle in ihrem geliebten Britischen Commonwealth of Nations übertrug – ein höchst persönliches Zeichen des Vertrauens." Definitiv eine große Ehre. Doch Meghan und Harry ließen sich nicht beirren und hielten an ihrem Plan fest...