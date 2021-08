Herzogin Meghan und Prinz Harry: Umzug nach Neuseeland - Sie wollen noch weiter weg

Wie nun Patsy Reddy, eine neuseeländische Vertreterin von Queen Elizabeth, gegenüber der "Associated Press" offenbart, sollen Meghan und Harry den Wunsch während seiner Neuseeland-Tour 2018 geäußert haben, dorthin auszuwandern. So erklärt sie: "Wir saßen zusammen bei einem Drink und dann sprachen sie darüber, dass sie sich vorstellen könnten, hier zu leben. Sie haben sich gleichzeitig natürlich auch gefragt, ob es für sie überhaupt möglich wäre." Weiter ergänzt die Gouverneurin: "Sie haben sich während des Gesprächs auch überlegt, wie sie hier eine Familie gründen und ihre Kinder großziehen könnten. Wie man sieht, haben sie mittlerweile eine klare Entscheidung getroffen." Ob Meghan und Harry ihre Pläne wohl nochmal ändern und doch noch ihre Zelte in Neuseeland aufschlagen? Wir können gespannt sein...