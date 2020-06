Herzogin Meghan & Prinz Harry: Unerwarteter Umzug! Jetzt ist alles anders!

Nach dem "Megxit" machte ziemlich schnell die Meldung die Runde, dass Meghan und Harry in Los Angeles einen neuen Lebensabschnitt in Los Angeles planen. Mittlerweile wohnen die beiden in der "Stadt der Engel" und sollen sich dort pudelwohl fühlen. Vor allem Meghan soll die Nähe zu ihrer Mutter Doria Ragland und ihren alten Freunden in vollen Zügen genießen. Doch damit nicht genug! Wie nun enthüllt wurde, soll Doria sogar bei Meghan und Harry eingezogen sein...