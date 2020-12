Herzogin Meghan & Prinz Harry: Unerwartetes Statement! Jetzt sprechen sie über die Trennung!

Schon vor ihrem Austritt aus dem Königshaus wendeten sich Harry und Meghan an die Öffentlichkeit und berichteten, dass sie ihre eigenen Wohltätigkeitsorganisation "Archewell" ins Leben riefen. Für die royale Familie ein herber Schlag! Vor allem weil nach dem "Megxit" immer wieder darüber gemunkelt wurde, ob Meghan und Harry mit ihrer Wohltätigkeitsarbeit der Krone in die Quere kommen wollen. Doch wie nun aus dem jüngsten Statement von Meghan und Harry hervorgeht, ist an den Gerüchten absolut nichts dran...