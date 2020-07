Herzogin Meghan & Prinz Harry: Vom Unglück verfolgt!

Wie nun eine Quelle gegenüber "Mirror" berichtet, sollen Meghan und Harry in ihrer neuen Heimat einfach keinen Fuß fassen. Beide haben keine Ahnung, wie ihr Leben in den USA weiter gehen soll. Wie der Insider weiter wissen will, soll hinter vorgehaltener Hand sogar schon darüber gesprochen werden, ob die beiden nach Großbritannien zurück kehren. Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es bei Harry und Meghan weiter geht...