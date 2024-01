Herzogin Meghan & Prinz Harry: Wegen Lilibet - Sie verärgerten die Queen

In seiner neuen Biografie "Charles III: New King. New Court. The Inside Story", schreibt Robert Hardman über die Namensgebung von Meghans und Harrys Tochter: Er berichtet, dass einer der Mitarbeiter der Queen sich erinnert habe, dass sie "so wütend war, wie ich sie noch nie gesehen habe", als sie von dem Namen ihrer Urenkelin erfuhr. Angeblich soll Queen Elizabeth nicht gefragt worden sein, ob sie ihre Tochter "Lilibet" nennen dürfen, wie beispielsweise die BBC berichtete. Ein Sprecher der Sussexes betonte allerdings das Gegenteil.