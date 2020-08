Herzogin Meghan & Prinz Harry: Zuckersüße News nach Meghans Geburtstag!

Wie nun eine Quelle gegenüber "usmagazine.com" berichtet, soll Harry seine Meghan an ihrem Geburtstag mit etwas ganz besonderem überrascht haben. So soll er für die Beauty den Kochlöffel geschwungen haben: "Sie verbrachten den Tag als Familie und am Abend kümmerte sich Doria um Archie, damit Meghan und Harry ein paar Stunden genießen konnten." Weiter heißt es: "Harry kochte Meghan ein Drei-Gänge-Menü, aber Doria half ihm bei der Vorbereitung." Wie die Quelle weiter wissen will, soll Harry seit seiner Eheschließung mit Meghan die Leidenschaft für das Kochen immer mehr für sich entdeckt haben...