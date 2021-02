Herzogin Meghan & Prinz Harry: Zwillinge - Das Wunder nach all den Tränen

Die Queen (94) hat Harry und dessen Ehefrau bereits herzlich gratuliert. Sie und Prinz Philip (99) seien "hocherfreut" und hoffen bestimmt sehr, Archie (1) und den weiteren Familienzuwachs bald in die Arme zu schließen.

Doch die ungetrübte Freude im Palast hält nicht lange an, denn Meghan gibt Talkmasterin Oprah Winfrey (67) am 7. März ein "umfassendes" Fernseh-Interview. In 90 Minuten will die Schauspielerin allerlei Privates auspacken, u. a. über ihr Leben als Royal und wie sie mit dem öffentlichen Druck umgeht. Oh je, wenn da mal nicht neuer Ärger droht …