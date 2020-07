Herzogin Meghan & Queen Elizabeth: Der Streit eskaliert!

Wie nun ein Insider gegenüber der "US"-"OK!" berichtet haben soll, soll die Queen die königliche Familie zusammen getrommelt haben, um nun endgültig gegen Meghan vorzugehen. So heißt es: "Sie machte klar, dass sie diese Art von Respektlosigkeit nicht länger dulden würde. Sie sagte, wenn Meghan sich nicht ändern und das Hofprotokoll befolgen würde, hätte sie keine andere Wahl, als anzuordnen, dass Meghan weg muss!" Ebenfalls ergänzt er: "Sie war ruhig, aber direkt und sehr deutlich. Sie sagte, es könne kein Mitgefühl innerhalb der Königsfamilie geben für diejenigen, die die Monarchie nicht respektieren. So sehr auch alle Frieden mit den Sussexes schließen wollen, alle sind sich einig, dass dieses Chaos von Meghan beseitigt werden muss." Oh je! Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden?