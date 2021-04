Herzogin Meghan & Queen Elizabeth: Jetzt wendet sich das Blatt

Meghan und Elizabeth haben sich versöhnt

Zur Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip reiste Prinz Harry letzte Woche nach Großbritannien. Meghan ließ er in den USA zurück. Das soll allerdings nur an der Schwangerschaft gelegen haben und nicht daran, dass sie ihr Gesicht nicht mehr im Palast zeigen will. "Meghan und Harry standen jeden Tag in Kontakt", verrät ein Insider nun gegenüber "People". "Sie weiß, dass die Reise nach England für Harry schwierig war. Er wollte Meghan und Archie nicht alleine lassen. Meghan hat ihm aber jeden Tag versichert, dass es ihnen gut geht. Sie hat nicht gewollt, dass er sich Sorgen macht."

Außerdem soll Meghan sich per Videochat bei der Queen gemeldet haben, um ihr nach dem Tod von Philip ihr Beileid auszusprechen. "Meghan und Archie haben Anfang der Woche auch mit der Queen gesprochen", versichert die Quelle dem Blatt. Obwohl das Interview den britischen Royals geschadet hat, will die Monarchin offenbar keinen Streit mit Meghan haben. Das könnte jedoch auch daran liegen, dass sie weiterhin Kontakt zu ihrem Enkelsohn Archie haben möchte. Ganz ohne Probleme und Streitereien mit der Familie...