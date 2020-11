Herzogin Meghan: Unerwartete Wende! Jetzt ist alles anders!

Wie Meghan erst kürzlich im Gespräch mit "Fortune" berichtet, wolle sie in Zukunft ihre Aussagen vorher genauer überdenken. So erklärt sie: "Ich bin vorsichtig, denn ich will meine Familie durch bestimmte Dinge nicht in eine unangenehme Situation bringen und deshalb versuche ich, meine Aussagen klar zu formulieren und sie nicht zu kontrovers zu gestalten." Doch während die royalen Fans anfänglich glaubten, dass Meghan damit Harry und Archie meint, verschafft Royal-Experte Robert Lacey gegenüber "Express" Klarheit. So ist er der Meinung, dass Meghan diese Aussage an die Royals gerichtet hat: "Ich habe von Meghans und Harrys Seite bemerkt, dass sie etwas sanfter geworden sind."

Ob das wohl die ersten Anzeichen für eine Versöhnung zwischen Harry, Meghan und der royalen Familie sind? Wir können gespannt sein...