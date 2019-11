Herzogin Meghan: Unerwartete Wende! Jetzt ist alles anders!

In der letzten Zeit musste sich einer Negativ-Schlagzeile nach der anderen stellen! Vor allem ihr Enthüllungs-Interview mit Prinz Harry sorgte für einigen handfesten Skandal im Königshaus. Doch jetzt die Überraschung...

Queen: Aus und vorbei! Sie zieht einen eiskalten Schlussstrich!

Herzogin Meghan fühlt sich unwohl

Obwohl sich Herzogin Meghan stets probiert, an das Leben im Zeichen der Krone anzupassen, wird die schöne Frau von immer wieder dafür kritisiert, dass sie sich falsch verhalten würde. Sei es ihr öffentlicher Umgang mit Prinz Harry oder ihre Kleiderwahl: Meghan steht stets im Fokus der Negativ-Berichtserstattung! Umso schöner somit, dass die endlich mal was nettes zu hören bekommt...

Meghan ist stark

Wie "Daily Mail" berichtet, schwärmt Meghans ehemalige Schauspiellehrerin in der Produktion "Meghan for President" in den höchsten Tönen von ihrem ehemaligen Schützling: "Sie war ein Kind, das sich für Außenseiter starkgemacht hat. Sie hat sich für das eingesetzt, an das sie geglaubt hat und übernahm unter ihren Mitschülern die Rolle einer Anführerin." Ebenfalls beteuert sie: "Die Schule und das Lernen waren ihr wichtig. Sie hatte eine Stimme. Sie ist eine unglaublich clevere Frau, die etwas in ihrem Leben verändern will", erklärt ihre ehemalige Lehrerin." Ob Meghan diese warmen Worte wohl ein wenig Aufschwung geben?

