Herzogin Meghan: Unverschämtes Verhalten! Hier zeigte sie ihr wahres Gesicht!

Gestern erschien auf dem Markt das Enthüllungsbuch "Harry & Meghan - The Real Story", in dem Autorin Lady Colin Campbell schildert, wie das Leben der beiden hinter den Palastmauern wirklich aussah. Vor allem Meghan kommt in dem Buch überhaupt nicht gut bei weg. So berichtet Lady Colin, dass Meghan schon vor Ihrer Hochzeit mit Prinz Harry immer wieder angeeckt sein soll...