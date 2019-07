Es wird nicht ruhig um Thomas Makle! Seit Monaten tritt der Vater von immer wieder in die Öffentlichkeit und sorgt für einen Skandal nach dem anderen. Auch zu der Taufe seines Enkels Archie ließ es sich Thomas nicht nehmen, ein Statement abzugeben...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Adoptions-Hammer kurz nach der Geburt!

Thomas Markle und Meghan haben Funkstille

Seit der Hochzeit von Herzogin Meghan und im vergangen Jahr, sollen sie und ihr Vater keinen Kontakt mehr miteinander haben. So ist es auch kaum verwunderlich, dass Thomas Markle keine Einladung zur Taufe von Baby Archie am vergangen Wochenenden erhielt. Für Thomas jedoch kein Grund, um sich bedeckt zu halten...

Thomas Markle spricht über die Taufe von Archie

Via "Daily Mail" meldet sich Thomas nun erneut zu Wort und erklärt: "Mit 12 Jahren war ich Ministrant, mit 14 Jahren wurde ich Mitglied in der Kirche der Königin und Archie ist mein neuer Enkel. Natürlich hätte ich es genossen, bei dem Segen dabei zu sein und Archie und seinen Eltern Gesundheit und Glück zu wünschen." Oh je! Was Meghan über die Worte ihres Vaters denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die Beauty dazu kein Statement ab.