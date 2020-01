Herzogin Meghan: Verklagt! Ihr droht der Prozess!

Was ist nur bei und los? Erst vor gut zwei Wochen gaben die beiden ihren Austritt aus dem Königshaus bekannt. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Prinz Harry: Nervenzusammenbruch! Er braucht therapeutische Hilfe!

Meghan und ihr Vater haben keinen Kontakt

Schon seit der Hochzeit von Herzogin Meghan und Prinz Harry soll zwischen der ehemaligen Schauspielerin und ihrem Vater Thomas Markle Funkstille herrschen. Vor allem die Tatsache, dass Thomas seine Tochter des Öfteren in der Öffentlichkeit bloßstellte, soll der Grund dafür gewesen sein. Zuletzt wendete sich Thomas mit einem persönlichen Brief von Meghan, der an ihn gerichtet war, an die Presse und zog damit erneut den Zorn seiner Tochter auf sich. Wie verfahren die Situation zwischen den beiden jedoch wirklich ist, zeigt die neuste Info...

Geht Meghan vor Gericht?

Wie Thomas nun gegenüber "The Sun" berichtet, soll Meghan mit ihrem Vater vor Gericht ziehen. Wie es heißt, soll das Veröffentlichen des privaten Briefs der ausschlaggebende Grund dafür gewesen sein. So berichtet Thomas: "Ich werde Meghan vor Gericht sehen. Ich wünschte, es wäre nicht dazu gekommen, aber ich werde mit Sicherheit gegen die Dinge aussagen, die über mich gesagt wurden. Wenn ich und Meghan zusammen in einem Gerichtssaal landen, wird es für alle ziemlich umwerfend sein." Oh je! Ob wohl jemals wieder Ruhe bei den Windsors einkehren wird? Wir können gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?