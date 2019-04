Na das ist mal eine Sensation! Seit Monaten wird darüber gerätselt, ob Herzogin Meghan und Prinz Harry einen kleinen Prinzen, oder eine kleine Prinzessin erwarten. Doch nun die Überraschung. In einer unerwarteten Beichte scheint sich Serena Williams, die beste Freundin von Meghan, nun verplappert zu haben...

Herzogin Kate: Hurra, es ist soweit! Die Queen hat es bestätigt!

Herzogin Meghan: Welches Geschlecht hat ihr Baby?

Schon bei Meghans Baby-Shower-Party in New York machten einige Gerüchte die Runde, dass die schöne Frau von ein kleines Mädchen erwartet. Der Grund dafür: Bei dem Baby-Ereignis tauchte immer wieder die Farbe Rosa auf. Ob bei Blumen, oder Süßigkeiten: Immer wieder dominierte der Prinzessinnen-Ton. Doch bekommen Meghan und Harry wirklich ein Mädchen? Serena Williams könnte nun Klarheit verschaffen...

Serena Williams plaudert über das Baby

In einem Interview mit "E! " wurde Serena Williams jetzt gefragt, welche Tipps sie werdenden Müttern geben würde. Ihre Antwort: "Meine Freundin ist schwanger und sagt Dinge wie: 'Oh, mein Kind wird das tun!' Und ich habe sie nur angesehen und gesagt: 'Nein, wird sie nicht! So bist du nicht.'" Das damit Meghan gemeint ist, ist selbstredend. Doch nicht nur diese Tatsache sorgt bei allen Royalisten für mächtig Aufsehen. Vor allem das Wort "Sie" lässt die Gerüchteküche nun erneut zum Brodeln bringen. Hat Serena in ihrem Statement etwa verraten, dass Harry und Meghan ein Mädchen erwarten?

Der Palast gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab. Ein Glück, dass das Warten bald ein Ende hat...