Herzogin Meghan: Verplappert! Süße Baby-Details enthüllt!

Huch, war Herzogin Meghan etwa in Plauderlaune? In einer süßen Beichte enthüllt sie nun niedliche Details zu ihrer Schwangerschaft und der Geburt ihres Kindes...

Seit der Schwangerschafts-Bekanntgabe von im Oktober vergangen Jahres haben alle Royal-Fans kein anderes Thema mehr, als die Geburt des süßen Sprosses. Doch wann kommt das Baby von Meghan und Harry zur Welt?

Herzogin Meghan steht kurz vor der Geburt

Bei einem gestrigen Empfang im Buckingham Palast schien Herzogin Meghan in Plauderlaune gewesen zu sein. So verrät nämlich nun einer der Gäste gegenüber "People", dass Meghan ganz unverblümt über die Geburt ihres Kindes gesprochen haben soll. Auf die Frage, wann der niedliche Spross das Licht der Welt erblickt, antwortete Meghan: "Es ist eine sehr süße, liebevolle Frage. Wir sind fast so weit!" Was für eine Sensation! Eigentlich ist es eher unübliche, dass ein Mitglied der königlichen Familie so offen über die Geburt eines spricht. Doch damit nicht genug...

Herzogin Meghan: Dort kommt ihr Baby zur Welt

Wie weiter enthüllt wurde, soll Meghan für die Geburt ihres Babys eine Suite im Frimley Park Krankenhaus reserviert haben. Dort brachte auch Kates Schwester ihren süßen Spross zur Welt. Die Kinder von wurden hingegen allen im St. Mary's Hospital geboren.