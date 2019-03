Herzogin Meghan: Versöhnung mit ihrer Familie!

Es wird nicht still um die Familie von ! Schon vor der Hochzeit im im Mai letzten Jahres machten immer wieder Schlagzeilen die Runde, in denen sich Meghans Familie negativ über die Herzogin äußerte. Es verging kaum ein Monat, in dem nicht ein Familienmitglied von Meghan gegen sie auspackte. Ganz vorne mit dabei ihr Vater Thomas Markle und ihre Halbschwester Samantha. Doch jetzt die Überraschung...

Meghans Vater macht ihr das Leben schwer

Erst vor einigen Wochen wurde von Meghans Vater ein Brief veröffentlicht, in dem ihn Meghan kurz nach ihrer Hochzeit darum bat, dass er keine weiteren privaten Details aus ihrem Leben mit der Öffentlichkeit teilt. Für ihren Vater hatten die Worte seiner Tochter scheinbar keine Bedeutung, sodass letztendlich die ganze Welt die emotionalen Zeilen seiner Tochter lesen konnte. Und auch Meghans Halbschwester holte erneut zu einem Tiefschlag gegen die Herzogin aus. So berichtete sie gegenüber mehreren Medien, dass sie pünktlich zur Geburt von Harrys und Meghans Baby ein Enthüllungsbuch über die Herzogin veröffentlichen möchte. Doch nun das Unerwartete! Wie nun nämlich berichtet wird, sollen die Wogen zwischen Meghan und ihrer Familie wieder geglättet werden...

Versöhnt sich Meghan mit ihrer Familie?

Wie es heißt, will Meghan nach der Geburt ihres Babys eine Versöhnung mit ihrer Familie in Angriff nehmen. So erklärt nun eine Quelle gegenüber "Daily Mail": "Sie plant, ihrer Familie ein Friedensangebot zu machen und sie zu einem Besuch einzuladen, nachdem das Baby geboren ist - ihre Schwester miteingeschlossen." Was für überraschende Neuigkeiten. Unterstützung soll sie dabei von Sara Latham, der früherem PR-Beraterin der Clintons, erhalten. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bist jetzt gab der Palast dazu noch kein Statement ab.