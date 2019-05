Herzogin Meghan: Versöhnung mit Vater Thomas nach der Geburt!

Reddit this

Vor vier Tagen brachte Herzogin Meghan ihren kleinen Sohn Archie zur Welt. Vor allem der royalen Familie war die Freude darüber sichtlich ins Gesicht geschrieben. Schon einen Tag nach der Geburt beteuerten und , wie sehr sie sich über das neue Familienmitglied freuen. Doch auch Meghans Familie äußerte sich zu dem Freuden-Moment...

Herzogin Meghan & Herzogin Kate: Jaa, zweifaches Baby-Glück!

Herzogin Meghan: Streit mit ihrer Familie

Seitdem bekannt wurde, dass die neue Frau an Prinz Harrys Seite ist, ließen ihr Vater, Thomas Markle, sowie ihre Halbgeschwister Thomas jr. und Samantha keinen Moment aus, um für Negativ-Schlagzeilen zu sorgen. Auch nach der Hochzeit von Harry und Meghan am 19. Mai 2018 nahmen die Skandale um die Markles kein Ende. Dabei ging es sogar so weit, dass Meghan den Kontakt zu ihrem Vater abbrach und seit einem Jahr Funkstille zwischen den beiden herrscht. Doch nun die Überraschung...

Versöhnt sich Meghan mit ihrem Vater Thomas

Wie ein Insider nun verrät, soll Thomas nach der Geburt seines Enkels den Wunsch hegen, dass Familien-Kriegsbeil zu begraben. So erklärt die Quelle gegenüber "HollywoodLife": "Thomas sucht wirklich nach einer Möglichkeit, sich mit seiner Tochter zu versöhnen. Er möchte für sie da sein und nachhaltig an ihrem Leben teilhaben." Ob dies Meghan jedoch genau so sieht? Wir können definitiv gespannt sein...