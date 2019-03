Was will Herzogin Meghan mit diesem Look nur aussagen? Das die schöne Frau von Prinz Harry eine absolute Fashionista ist, ist definitiv nichts Neues. Ihr neuster Look sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Gestern lieferten sich die britischen zu den Commonwealth Day wieder ein Show-Laufen der Superlative. Eine stach mit ihrem Look allerdings ganz besonders hervor: Herzogin Meghan....

Klau den Look von Herzogin Kate!

Herzogin Meghan in Ketten?

Zu den gestrigen Commonwealth Day erschien in einem weißen Kleid, welches sie mit einem weißen Mantel und einem weißen Pillbox-Hut kombinierte. Das Kleid, welches aus der Kollektion von stammt, war dabei mit einem Eisenkettenmuster überzogen, welches bei allen Royalisten vor allem eine Frage aufkommen ließ: Fühlt sich Herzogin Meghan in ihrem Royal-Leben etwa in Ketten gelegt? Verwunderlich wäre es jedenfalls nicht. Schließlich brach Meghan in der letzten Zeit schon des Öfteren mit dem Protokoll und musste dafür einen regelrechten Shitstorm über sich ergehen lassen. Aber nicht nur Meghans Kleid stand im Fokus der Fashion-Berichtserstattung...

Herzogin Meghan: Fashion-Shitstorm für diesen Look

Wie via "Social Media" deutlich wird, sind Meghans Anhänger von ihrem jüngsten Look alles andere als begeistert. So ist bei "Twitter" zu lesen: "Meghan sieht aus wie die Oberkrankenschwester" sowie "Ich liebe Meghan, aber dieser Hut gehört entweder zu einer Nonne oder zu einer Krankenschwester. Wer hat ihr gesagt, dass das gut aussieht?" Ehrliche Worte, die zeigen: Meghan hat mit ihrem Look voll daneben gegriffen. Mal sehen, ob die Herzogin mit ihrem nächsten Outfit wieder mehr überzeugen kann...