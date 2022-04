Herzogin Meghan: Völlig verzweifelt! Sie greift zum letzten Mittel

Kennt diese Frau, die so scheinheilig in die Kamera winkt und lächelt, gar keine Skrupel mehr? Um ihr beschädigtes Image wieder auf Hochglanz aufzupolieren, umschwirrt Herzogin Meghan die Crème de la Crème der Promi-Elite. Ihr Ziel: Durch diese Verbindungen will sie Einfluss gewinnen. Bisher ist sie damit gnadenlos gescheitert: Freundin Victoria Beckham will längst nichts mehr von ihr wissen, auch Ex-Präsidentengattin Michelle Obama hat den Kontakt abgebrochen. Ebenso Tennis-Spielerin Serena Williams, die auch noch mitansehen musste, wie Meghan hemmungslos versuchte, ihr den Mann auszuspannen. Alle drei fühlten sich ausgenutzt und waren angewidert von Meghans Intrigen und Ehrgeiz.