Herzogin Meghan: Vor Gericht muss sie jetzt für ihre Lügen zahlen

Die Geschichte, die sie immer wieder erzählt, klingt wie ein Märchen: Ursprünglich, so Meghan (41), stamme sie aus einem ärmlichen Elternhaus, wuchs als Einzelkind auf. Doch das Glück war ihr hold und so wurde aus dem Aschenputtel eine Prinzessin, genauer eine Herzogin. Der perfekte Stoff für einen Hollywood-Film – aber leider eine Lüge! Meghan wuchs in einem keinesfalls armen Umfeld auf, wurde auf die besten, teuersten Privatschulen geschickt – und zwei Geschwister hat sie auch noch. Halbschwester Samantha (57) zerrt Meghan deswegen nun vor Gericht. Wegen Verleumdung!