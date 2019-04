Herzogin Meghan: Wehen-Alarm! Kommt das Baby schon jetzt?

Aufregung bei Herzogin Meghan und Prinz Harry! Obwohl das erste Baby der beiden erst in knapp vier Wochen zur Welt kommen soll, spitzen sich nun die Indizien zu, dass die Herzogin bereits in den Wehen liegen könnte...

Es wird nicht ruhig um und ! Eigentlich sollte ihr Kind erst in knapp vier Wochen das Licht der Welt erblicken! Doch nun die Überraschung...

Liegt Herzogin Meghan in den Wehen?

Die Anzeichen scheinen sich zu verdichten, dass Herzogin Meghan schon jetzt in den Wehen liegen könnte. Grund zur Annahme liefert Daniel Martin. Der beste Freund von Herzogin Meghan ist nämlich schon jetzt nach London gereist, dies verkündet er zumindest via " ". Daniel und Meghan verbindet eine jahrelange Freundschaft, sodass der Visagist, laut "Radar Online", auch der Patenonkel des kleinen royalen Sprosses werden soll. Hat Daniel also wirklich die Reise nach London angetreten, um sein zukünftiges Patenkind in Empfang zu nehmen?

Herzogin Meghan: Wann kommt ihr Baby?

Wie es von "Radar Online" weiter heißt, soll Meghan ihr Baby in einer Privatklinik zur Welt bringen. Ob sich die Herzogin dort jedoch schon befindet, ist nicht bekannt. Der Hof gab dazu bist jetzt jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein, wann uns Meghan und Harry mit der freudigen Botschaft überraschen, dass ihr kleiner Spross das Licht der Welt erblickt hat...