Herzogin Meghan: Wehen-Alarm! Prinz Harry ist außer sich vor Sorge!

Obwohl das Baby von und erst in knapp vier Wochen geboren werden soll, soll die schon jetzt unter einigen Geburtserscheinungen gelitten haben…

Herzogin Kate und Pippa Middleton: Der Schwestern-Streit eskaliert!

Herzogin Meghan: Erste Wehen?

Obwohl Herzogin Meghan vor einigen Tagen noch dabei zu sehen war, wie sie eine Baby-Shower-Party in New York veranstaltet und kurze Zeit später mit Harry an einem Auslandsbesuch in Marokko teilnahmen, soll die Beauty schon jetzt unter einigen frühzeitigen Geburtserscheinungen leiden. So berichtet jetzt ein Insider gegenüber "New Idea": "Meghan und Harry, und der gesamte Palast, sind in höchster Alarmbereitschaft, weil Ärzte gesagt haben, dass das Baby jeden Tag kommen könnte. Es gab einige Fehlalarme, bei denen sie dachten, sie hätte Wehen. Sie haben daraufhin Vorkehrungen getroffen, um ins Krankenhaus zu fahren. Es war eine riesige Achterbahnfahrt." Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Wie geht es Meghan und dem ungeborenen Baby?

Herzogin Meghan: So geht es ihr

Wie der Insider weiter berichtet, soll sich Meghan von den frühzeitigen Geburtsanzeichen nicht beirren lassen. So fügt er hinzu, dass sich Meghan weiterhin auf ihre royalen Pflichten konzentrieren möchte und ihren Aufgaben nachkommen will. Ob sich die Beauty kurz vor der Geburt dennoch ein wenig Ruhe gönnen wird? Wir können gespannt sein und hoffen, dass alles gut geht...