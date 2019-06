Erst vor wenigen Tagen absolvierte ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Geburt von Baby Archie. Für die Trooping the Colour-Parade warf sie sich in Schale und zeigte sich wieder der Welt. Und damit nicht genug, denn nun überrascht die Frau von mit diesen .

Herzogin Meghan: Heiße Liebesgerüchte! Jetzt packt Popstar Max George aus

Herzogin Meghan: Wundervolle Neuigkeiten

Wie jetzt berichtet wird, hat Herzogin Meghan nämlich noch einen Job an Land gezogen. Und der ist verdammt cool. Sie soll nämlich als Gast-Redakteurin an der September-Ausgabe der britischen "Vogue" mitarbeiten! Das will zumindest das Promi-Portal "Us Weekly" wissen.

"Meghan wird ein eigenes Meinungsstück beitragen und einige starke Frauen mit ins Boot holen, die ihre eigenen persönlichen Essays schreiben werden", verriet ein Insider. Auch einige neue, bisher unveröffentlichte Bilder der 37-Jährigen sollen ihren Platz im Magazin finden. Nicht schlecht!

Prinz Harry ist schon länger im Einsatz

Für so einen coolen Job macht man doch gerne mal eine Pause von der Babypause. Prinz Harry ist schon länger wieder im Einsatz. Schon kurz nach der Geburt reiste er für einen Termin in die Niederlande, um die Invictus Games zu eröffnen.