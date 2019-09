Herzogin Meghan: Zuckersüße Baby-News!

Es wird nicht ruhig bei ! Im Mai dieses Jahres brachte die ihren süßen Sohn Archie zur Welt. Seitdem tauchen immer wieder Fotos von Meghan und Archie auf, die zeigen: Meghan ist eine absolute Vollblut-Mami. Umso schöner somit die jüngsten Ereignisse...

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt lässt ER die süße Bombe platzen!

Meghan im Baby-Glück

Wie nun bekannt wurde, kann sich der kleine Archie schon bald auf einen Spielkameraden freuen. So verkündete Lindsay Roth, eine enge Freundin von Meghan, zu einem Foto aus dem "Babor Signature Spa" in New York: "Das waren die 80 entspanntesten Minuten in diesem für die hart arbeitende, schwangere Mama." Was für zuckersüße ! Vor allem auch für Meghan ein Grund zur Freude, schließlich verbindet sie und Lindsay eine enge Freundschaft...

Meghan und Lindsay sind unzertrennlich

Meghan und Lindsay sollen sich seit ihrem ersten Studienjahr an der Northwestern University kennen und machten 2003 zusammen ihren Abschluss. Seitdem sind die beiden, aus dem Leben der anderen nicht wegzudenken. So war Meghan auch 2016 die Trauzeugin von Lindsay, als diese den Briten Gavin Jordan heiratete. Nun haben sie beiden Frauen die Möglichkeit, dass auch zwischen ihren Kindern ein enges Band der Freundschaft entsteht. Ob Meghan nach der Geburt von Lindsays Baby wohl das Amt der Patentante übernehmen wird? Wir können gespannt sein...

Große Sorge um , wie schlecht geht es ihr wirlich?