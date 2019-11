Herzogin Meghan: Zuckersüße Baby-News!

Huch, so offen kennen wir ja gar nicht! Völlig unerwartet plaudert die nun eine niedliche Baby- aus, die bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen sorgt...

Herzogin Meghan & Prinz Harry haben schwere Zeiten hinter sich

In der letzten Zeit musste sich Herzogin Meghan immer wieder eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen stellen. Dabei ging es sogar so weit, dass sich Harry und Meghan dazu entschieden, gegen britische Medien vorzugehen, um sich und ihr Baby zu schützen. Aber auch die königliche Familie machte es dem jungen Ehepaar alles andere als leicht. So sprachen Meghan und Harry in ihren Enthüllungs-Interviews darüber, wie sehr ihnen das Leben im Zeichen der Krone manchmal zu schaffen macht. Meghans einzige Freude in dieser schweren Zeit: Baby Archie! Wie die Beauty nämlich verrät, entwickelt sich ihr kleiner Sohn prächtig...

Meghan plaudert Baby-News aus

Wie "Hello!" jetzt berichtet, überraschten Harry und Meghan am vergangenen Mittwoch einige Militärfamilien im "Broom Farm Community Centre" in Windsor mit einem Besuch und plauderten dabei unverblümt über ihr Familienleben und Baby Archie. So erläutert eine der anwesenden Frauen, mit der sich Meghan unterhielt: "Meine Tochter Aeris ist im gleichen Alter wie Archie und wir haben über das Abstillen und darüber, dass die Kinder anfangen zu krabbeln, gesprochen." Wie niedlich! Ob Meghan in der nächsten Zeit wohl noch mehr Baby-Details preis gibt?

