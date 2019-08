Herzogin Meghan: Zuckersüße Neuigkeiten zu ihrem 38. Geburtstag!

wurde gestern 38. Jahre alt und ließ auf Schloss Balmoral die Korken knallen! Für ihre Anhänger eine absolute Sensation. Schließlich ist es der erste Geburtstag der Herzogin, den sie als frischgebackene Mami zelebriert. Doch auch ein weiteres Detail sorgte für jede Menge Jubel...

Herzogin Meghan: So süß gratuliert ihr Prinz Harry zum Geburtstag

Hat Meghan Streit mit den Royales?

Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass Meghan und die royale Familie überhaupt nicht miteinander auskommen soll. Vor allem zwischen Meghan und Kate soll Eiszeit herrschen, da die schöne Frau von einfach genug von Meghans Attitude haben soll. Doch nun die Überraschung! Pünktlich zu Meghans Geburtstag bewies die königliche Familie das Gegenteil...

Meghan wird gebührend gefeiert

Wie via " " deutlich wird, fehlt von einem Streit zwischen Meghan und den Royales jede Spur. So sind auf den unterschiedlichen Kanälen der königlichen Familie eine Reihe von zuckersüßen Geburtstagsglückwünschen an Meghan zu finden: "Wir wünschen der Herzogin von Sussex heute einen schönen Geburtstag!", verkünden beispielsweise William und Kate. Was für zuckersüße Neuigkeiten! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Harmonie weiterhin anhält...

