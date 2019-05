Herzogin Meghan: Zuckersüßes Baby-Update!

Reddit this

Na endlich! Aktuell gibt es bei allen Royalisten kein anderes Thema mehr, als die Geburt von Meghans und Harrys Baby. Obwohl der kleine Spross schone Ende April das Licht der Welt erblicken sollte, scheint sich der mini Royal mächtig Zeit zu lassen. Meghan soll seit über einer Woche überfällig sein. Doch wie geht es der werdenden Mama?

Herzogin Meghan wartet aufs Baby

Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass in Windsor ein Krankenwagen gesichtet wurde. Grund genug, um die Baby-Gerüchteküche erneut ins Brodeln zu bringen. Viele waren der Meinung, dass Meghans und Harrys Baby nicht mehr lange auf sich warten lässt - Fehlanzeige. Auch aktuell gaben die Windsors immer noch kein Statement dazu ab, ob Meghan und Harry bereits Eltern geworden sind. Umso schöner somit, dass nun zumindest ein Update über Meghans Gesundheitszustand die Öffentlichkeit erreicht...

So geht es Herzogin Meghan

Wie nun durch Daily Mail berichtet wird, soll Meghan –trotz verzögerter Geburt- absolut tiefenentspannt sein. Obwohl ihr Baby bereits eine Woche überfällig ist, soll Meghan die Zeit mit ihren Liebsten in vollen Zügen in Frogmore Cottage genießen. Von aufkommender Baby-Panik soll bei der nicht die Rede sein. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Meghan auch die kommenden Tage weiterhin so gut bestreitet.