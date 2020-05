Herzogin Meghan: Zuckersüßes Video von Söhnchen Archie!

Reddit this

und legen großen Wert auf die Privatsphäre ihres Sohnes Archie. Pünktlich zu seinem ersten Geburtstag macht das Paar jedoch eine Ausnahme und teilt ein zuckersüßes Video des Mini- .

Archie ist schon ganz groß

Auf der -Seite von „Save The Children UK“ ist ein Clip zu sehen, in dem Archie auf dem Schoß seiner berühmten Mama sitzt, während sie ihm aus einem Kinderbuch vorliest. Darüber freut er sich so sehr, dass er hin und wieder sogar selbst die Seite umblättert. Wie süß!

Es ist schon lange her, dass die Fans den kleinen Archie zu Gesicht bekommen haben. Umso mehr dürften sie sich nun über den privaten Einblick in das Familienleben von Meghan und Harry freuen.

